تركيا
الأربعاء 28 مارس 2018 09:42

شاهد: تركي يوصي بنقل جثمانه على سيارته الكلاسيكية

أوصى الثمانيني التركي، جليل غولن، بأن تكون رحلته الأخيرة في هذه الحياة على متن سيارته الكلاسيكية.

ويقيم غولن البالغ من العمر 83 عامًا، في قرية بليت أوزو، في ولاية بيلاجيك (وسط غرب)، حيث يعتني بسيارته التي اشتراها قبل 22 عامًا، من أحد أقربائه.

وقال غولن، وهو سائق متقاعد، إن كل قطع سيارته الخضراء وهي موديل عام 1975، أصلية، وخصص لها مرأبًا أسفل داره.

ووصف سيارته -المُصنعة في تركيا- بـ"أعز صديق"، إذ يمسحها بقطعة قماش ليل نهار، لتحافظ على رونقها.

وأشار إلى أنه أحب هذه السيارة منذ اليوم الأول لشرائها، وأضاف "لقد أوصيت أحفادي بأن يضعوا تابوتي الأخضر، فوق سيارتي الخضراء، لنقله إلى المسجد للصلاة على جثماني".

وأوضح أن سيارته "لا تقدر بثمن" بالنسبة له، إذ ترده عروض لبيعها باستمرار إلا أنه يرفض ذلك، ويؤكد أن هذه السيارة ستنقله إلى القبر.

ولفت إلى أنه صنع سلة تثبت فوق السيارة لنقل الحقائب، وأوصى بوضع تابوته فيها خلال مراسم تشييعه، عندما يحين أجله.

المصدر
الأناضول
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مسن تركي
رجل ثمانيني
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سائق متقاعد

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