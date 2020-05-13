شاهد: تركي يرسل لجاره المسّن الخبز عبر طائرة مسيرة بسبب كورونا
وقالت الصحيفة إن الرجل أرسل الخبز لجاره البالغ من العمر 68 عاما عبر طائرة "الدرون" المسيرة بسبب حظر التجوال المفروض على كبار السن في تركيا.
في تركيا.. شخص يرسل الخبز لجاره عبر "الدرون"!— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 13, 2020
في ظل حظر التجول المفروض على كبار السن في تركيا، قام أحد الأشخاص بولاية أنطاليا التركية بإرسال خبز إلى جاره البالغ من العمر 69 عامًا، وذلك عبر طائرة درون المسيّرة. pic.twitter.com/HnDzd2662F
في سياق متصل، تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف، إثر تعافي 2826 مصابا، الأربعاء.
وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة.
وسجلت تركيا 58 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 3952 فيما بلغ عدد الاختبارات 33 ألفًا و332.
وبلغ العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس في عموم البلاد 101 ألف و715.
وفي تعليقه على الإحصاءات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن "اختبارات كورونا بلغت لغاية اليوم نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و394 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و636 ألفا، وفق موقع "Worldometer".