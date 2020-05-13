فيروس كورونا
الخميس 14 مايو 2020 00:35

شاهد: تركي يرسل لجاره المسّن الخبز عبر طائرة مسيرة بسبب كورونا

الرجل أرسل الخبز لجاره المسن عاما عبر طائرة "الدرون" المسيرة
مواقع التواصل
نشرت صحيفة يني شفق التركية عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، مقطع فيديو لرجل تركي يقوم بإرسال الخبز لجاره المسن عبر طائرة بدون طيار بسبب حظر التجوال الساري في منطقة أنطاليا في تركيا.

وقالت الصحيفة إن الرجل أرسل الخبز لجاره البالغ من العمر 68 عاما عبر طائرة "الدرون" المسيرة بسبب حظر التجوال المفروض على كبار السن في تركيا.

في سياق متصل، تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف، إثر تعافي 2826 مصابا، الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة.

وسجلت تركيا 58 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 3952 فيما بلغ عدد الاختبارات 33 ألفًا و332.

وبلغ العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس في عموم البلاد 101 ألف و715.

وفي تعليقه على الإحصاءات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن "اختبارات كورونا بلغت لغاية اليوم نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و394 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و636 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
الأناضول
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
تركيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
يونيسف: مكافحة كوفيد-19 قد تسبب موت 6 آلاف طفل يوميا
Thumbnail
موجة غضب في الولايات المتحدة إثر قتل الشرطة لمسعفة ذات بشرة سمراء
Thumbnail
شاهد: الشيخ سلمان العودة يتحدث مع عائلته من داخل السجن في السعودية
Thumbnail
مهارات التعليم المنزلي الوالدية في فترة الحجر الصحي
Thumbnail
مشروع قرار جديد حول "هدنة كورونا" أمام مجلس الأمن

الأكثر قراءة

  1. يونيسف: مكافحة كوفيد-19 قد تسبب موت 6 آلاف طفل يوميا
  2. موجة غضب في الولايات المتحدة إثر قتل الشرطة لمسعفة ذات بشرة سمراء
  3. شاهد: الشيخ سلمان العودة يتحدث مع عائلته من داخل السجن في السعودية
  4. شاهد: تركي يرسل لجاره المسّن الخبز عبر طائرة مسيرة بسبب كورونا
  5. مشروع قرار جديد حول "هدنة كورونا" أمام مجلس الأمن