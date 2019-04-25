شاهد: تركي يبهر السياح بأداء مقامات الأذان للصلوات الخمس

لم يكن هذا هو المقطع الوحيد للمؤذن المبدع، فقد أبهر رواد مواقع التواصل مرارًا بتأدية مقامات كل أذان للخمس صلوات خلال أعوام سابقة، لاسيما في شهر رمضان الكريم والمناسبات الدينية الخاصة بالمسلمين.