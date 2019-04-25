الخميس 25 أبريل 2019 15:35
شاهد: تركي يبهر السياح بأداء مقامات الأذان للصلوات الخمس
بطريقة مدهشة.. شرح مؤذن المسجد الأخضر في بورصة التركية للسياح الأجانب مقامات الأذان للصلوات الخمس.
التفاصيل:
- رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا، اليوم الخميس، مقطع فيديو لإمام ومؤذن الجامع الأخضر في مدينة بورصة التركية وهو يشرح للسياح بطريقة مؤثرة ورائعة المقامات المستخدمة في رفع الأذان من صلاة الفجر حتى العشاء.
- مؤذن المسجد الأخضر أبدع في أداء مقامات الأذان المختلفة بحسب أوقات الصلاة ووفقًا لعدد من البلاد العربية والإسلامية.
بطريقة مدهشة... مؤذن المسجد الأخضر في بورصا التركية يشرح للسيح الأجانب مقامات الأذان للصلوات الخمس pic.twitter.com/m18yGUVztA— Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
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لم يكن هذا هو المقطع الوحيد للمؤذن المبدع، فقد أبهر رواد مواقع التواصل مرارًا بتأدية مقامات كل أذان للخمس صلوات خلال أعوام سابقة، لاسيما في شهر رمضان الكريم والمناسبات الدينية الخاصة بالمسلمين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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