فنون
الأربعاء 30 مايو 2018 11:20

شاهد: تركي يبدع في تحويل زجاجات النفايات لمجسمات زينة

يعيد الفنان التركي المتخصص بصناعة الزجاج رمضان دوران الحياة إلى زجاجات النفايات عبر إعادة تشكيلها وتحويلها لمجسمات زجاجية تستخدم في تزيين المنازل.

"دوران"، المقيم في منطقة "فتحية" التابعة لولاية "موغلا" السياحية (غرب)، يواصل فن تشكيل الزجاج عبر منصته الصغيرة في سوق "باسباتور" التاريخي.

ويُكسب "دوران"، أشكالًا مختلفة لزجاجات النفايات التي يعمل على نفخها بعد تسخينها عبر الأوكسجين.

ويحول الفنان التركي زجاجات النفايات إلى مجسمات زينة مختلفة، لاسيما الزهور، والأحصنة، والبطريق، والأشجار، والأسماك، وغيرها من المنتجات المختلفة.

وأوضح دوران، أنه يمارس فن تشكل الزجاج منذ 15 عامًا.

وأشار إلى أنه يعيد تحويل الزجاجات الملقاة في النفايات إلى أشكال جديدة تستخدم في زينة المنازل.

المصدر
الأناضول
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فنان تركي
إبداع
تشكيل الزجاج
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مجسمات زجاجية
مجسمات للزينة
تزيين المنازل
زجاجات النفايات

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