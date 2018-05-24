شاهد| تركي آل الشيخ للسيسي: أتمنى إصابة محمد صلاح قبل كأس العالم

أعرب رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

جاءت تصريحات الشيخ خلال برنامج رياضي سعودي وقال خلالها إنه التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال وجوده في القاهرة ضمن الوفد السعودي لاجتماعات وزراء الرياضة العرب.

وأوضح أن وزيري الرياضة العراقي والليبي طلبا مشاركة المنتخب المصري في مباريات ودية مع منتخبات بلديهما، ما دفع الشيخ إلى طلب الكلمة ومطالبة السيسي بأن تكون هذه المباريات قبل كأس العالم.

وأضاف أن إجراء المباريات قبل كأس العالم يرفع احتمالية إصابة اللاعبين المصريين، وخصوصا لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، قبل المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل.

وتلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة في بطولة كأس العالم بروسيا.

وأعادت تصريحات الشيخ، التي أدلى بها الأربعاء، للأذهان تغريدة سابقة له في شهر مارس على تويتر قال فيها عن صلاح: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

تصريحات الشيخ تزامنت مع انتقادات واسعة له في مصر أيضا بعد الكشف عن تدخله في تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي تعاقد معه اتحاد جدة السعودي.

وقال آل الشيخ، الذي يحمل لقب "الرئيس الشرفي" للنادي الأهلي المصري، في مقابلة مع برنامج رياضي سعودي إن دياز كان قريبا من التعاقد مع ناد عربي، لكنه تدخل وقال: "الفرق السعودية أولى".

وتسببت تصريحات آل الشيخ في غضب واسع بين مشجعي النادي الأهلي المصري، الذين انتقدوا تدخله في إدارة النادي الأهلي بهذه الطريقة.

ودشن مشجعو النادي الأهلي هاشتاج #تركي_برا_الاهلي الذي كان من بين أعلى الهاشتاجات تداولا في مصر منذ الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.