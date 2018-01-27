عفرين
السبت 27 يناير 2018 20:31

شاهد: تركيا تنشر دبابات في عفرين السورية

نشرت تركيا المزيد من الدبابات في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا مع استمرار الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية (السبت).

وشوهدت مشاهد القصف المدفعي الذي تنفذه القوات التركية عبر الحدود لسوريا من هاسا في تركيا.

ومنذ بدء الهجوم الذي أطلقت عليه أنقرة اسم "عملية غصن الزيتون" قال أردوغان إن القوات التركية ستتجه شرقا نحو بلدة منبج الواقعة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد على بعد 100 كيلومتر تقريبا شرقي عفرين حيث تنتشر القوات الأمريكية لمنع الاشتباك بين القوات التركية والمقاتلين الذين تدعمهم واشنطن.

وأي تقدم تركي نحو منبج قد يهدد الجهود الأمريكية الرامية لإرساء الاستقرار في شمال سوريا حيث يوجد نحو ألفي جندي أمريكي بشكل رسمي ضمن التحالف الدولي لقتال "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقالت الرئاسة التركية (السبت) إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأنها لن تزود وحدات حماية الشعب الكردية السورية بأي أسلحة أخرى، في الوقت الذي دخلت فيه العملية التركية ضد الوحدات في سوريا يومها الثامن.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
عفرين
دبابات تركية
وحدات حماية الشعب الكردية
أردوغان
الولايات المتحدة
سوريا
منبج السورية

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