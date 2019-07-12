شاهد: تركيا تبدأ تسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة (إس-400) الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

ونقل مراسل الجزيرة في أنقرة عن مصادر عسكرية تركية قولها إن ثلاث طائرات روسية وصلت حتى الآن الى قاعدة "مرتد" العسكرية في العاصمة أنقرة في إطار عملية تسليم منظومة صورايخ "إس400" الروسية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، مشترك عقده مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس في العاصمة أنقرة، إن صفقة منظومة "إس400" الروسية قد تمت وبدأت الآن مرحلة التسليم.

أوغلو قال: "كما نكرر على الدوام، هذه الصفقة قد تمت وعملية التسليم مستمرة ونقوم بتنسيق هذه العملية وخاصة حول موضوع الاذونات للطائرات والعناصر المعنيين بالتسليم، ووزارة الدفاع صرحت حول هذا الموضوع، ولا يوجد أية مشاكل وستسمر العملية في الفترة المقبلة بشكل سليم".

وصول أول أجزاء منظومة (إس-400) الروسية لتركيا:

عملية التسليم بدأت، صباح الجمعة، مع وصول طائرة عسكرية روسية.

قالت وزارة الدفاع التركية إن المنظومة سيتم استعمالها فور الانتهاء من نصبها.

أكد الكرملين أن جميع التزامات الأطراف في ما يخص الصفقة يتم تنفيذها وفق الآجال المحددة عن طريق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين.

قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية إن تسليم أجزاء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمر خلال الأيام المقبلة.

قال بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" الجمعة: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين، بدأ شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو/تموز 2019".

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة إس-400 مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

أكدت روسيا بدء تسليم منظومة الصواريخ (إس 400) إلى تركيا.

القاعدة التي كانت تسمى "أكينجي" قبل تغيير اسمها إلى "مرتد" تعتبر المقر العام لضباط الانقلاب الذين حاولوا في تموز/يوليو 2016 الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، ويحتفل الاثنين بالذكرى الثالثة لهذا الانقلاب الفاشل.

وياتي إعلان وزارة الدفاع التركية أنها بدأت تسلّم صواريخ إس-400 الروسية رغم التهديدات المتكررة التي وجهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تركيا ترفض التهديدات الأمريكية:

رفضت تركيا، الأربعاء الماضي، تهديدا آخر من جانب الولايات المتحدة بشأن شراء الصواريخ الروسية، داعية واشنطن إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها "الإضرار بالعلاقات" الثنائية.

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندعو الطرف الأمريكي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا" ويأتي الإعلان غداة تحذير أمريكي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، قال الثلاثاء إن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400".

تعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، معتبرة أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يضم تركيا.

ترى واشنطن خطرا حقيقيا في إمكانية تمكن المشغلين الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو/حزيران مهلة تنتهي في 31 يوليو/تموز للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية.

وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في أواخر يونيو/حزيران الماضي بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة العشرين أنه لا يخشى تعرض بلاده لعقوبات بسبب شراء صواريخ "إس-400".