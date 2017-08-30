فلسطين
الأربعاء 30 أغسطس 2017 22:15

شاهد: تراجع تجارة الأضاحي في غزة بسبب قيود الاحتلال

تدفق المسلمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس على الأسواق قبيل عيد الأضحى الذي يحل يوم الأول من سبتمبر أيلول.

وبدا سوق الماشية في غزة مزدحما لكن التجار قالوا إن أعداد المشترين قليلة بسبب الأوضاع الاقتصادية في القطاع الناتجة عن الحصار الإسرائيلي.

وبدا الوضع مشابها في المدينة القديمة بالقدس.

وقال أمين أبو عمر صاحب أحد المتاجر هناك "السنة هذه بالذات سيء جدا جدا الوضع. يعني، في أضاحي موجودة وفي أسعار يعني منيحة (جيدة)، كتير كتير منيحة، أكتر من العام الأول (السابق) بس ما في، وضع الاقتصاد سيء."

وقال عمر إن أعداد الزوار القادمين للمدينة من الضفة الغربية قلت بسبب قيود فرضتها إسرائيل.

المصدر
رويترز
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فلسطين
عيد الأضحى
القدس
غزة
الضفة الغربية

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