شاهد: تراجع أعداد متظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا

سار مئات من المحتجين في شوارع باريس اليوم السبت قرب بعض أشهر المزارات السياحية في العاصمة الفرنسية من بينها متحف اللوفر مع تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالأسابيع السابقة.

وتظاهر حوالي 800 شخص في باريس صباح اليوم، وقالت الشرطة إنه لا توجد حالات عنف أو اعتقالات. ويتناقض هذا المشهد مع تظاهر نحو أربعة آلاف شخص في المدينة يوم السبت الماضي.

وأمام قصر فرساي الذي شهد إسقاط الملكية في ثورة عام 1789، تجمّع صباح السبت حوالى60 شخصاً من "السترات الصفراء".

وفي جادة الشانزيليزيه التي كانت مركز التحركات، فتحت المطاعم والمحال التجارية أبوابها بشكل اعتيادي.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد هتف بعض المحتجين بعبارة "باريس في الشارع"، وهم يسيرون على مقربةٍ من المحال التجارية الكبيرة حيث يشتري الناس هدايا الميلاد.

ومن بين المحتجين، جان فيليب وجينيفر البليجكيان المقيمان في شمال فرنسا، جاءا للتظاهر حتى "يسقط ماكرون". وقالا إن ما "أعجبنا هو أن الاحتجاج بدأ ضدّ ضريبة الوقود وانتهى بالتأكيد على ضرورة تحقيق المساواة".

أسوأ الاضطرابات

عشية التحرك، أقرّ البرلمان إجراءات طارئة تنصّ على ضخّ 10 مليارات يورو للتخفيف من الضغط الضريبي وتنمية القدرة الشرائية، تنفيذاً لمطالب "السترات الصفراء". لكن بعضاً من ناشطي الحركة لا يبدون جاهزين لفضّ النزاع مع الحكومة، في أسوأ أزمةٍ يشهدها عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تترافق مع تراجع شعبيته بحسب استطلاعات الرأي.

عشية التحرك أقر البرلمان إجراءات تنفيذا لمطالب "السترات الصفراء" (رويترز)