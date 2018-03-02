روسيا
الجمعة 2 مارس 2018 18:58

شاهد: تدليك وإنعاش لـ "قطة" أصيبت في حريق

قام أفراد الإطفاء في مدينة فولغوغراد الروسية بإنعاش قطة بعد أن تمكنوا من انقاذها من حريق شب في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق.

وظهر رجل إطفاء في مقطع مصور وهو يقوم بتزويد القطة، التي بدت مختنقة بسبب الدخان، بالأكسجين وقام بعمل تدليك لجسدها وللقلب.

كما بدا الانهيار على مالكة القطة وظهرت في المقطع وهي تبكي بغزارة وتناشد أفراد الإطفاء مساعدة قطتها.

وبعدما بدأت القطة التنفس بشكل طبيعي أعادها أفراد الإطفاء إلى مالكتها التي بدت عليها السعادة.

المصدر
أسوشيتد برس
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