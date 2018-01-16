براكين
الثلاثاء 16 يناير 2018 11:22

شاهد: تدفق الحمم من فوهة بركان مايون بالفلبين

توالى تدفق الحمم البركانية الملتهبة إلى منحدرات بركان مايون بالفلبين، صباح الثلاثاء، حيث شددت السلطات على تحذيرها السابق باندلاع خطير محتمل للبركان.

وكانت حمم بركان مايون تتدفق بهدوء في بعض الجوانب، لكنها كانت تفور في بعض الأحيان، حسبما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

ووصلت الحمم لمسافة تصل إلى كيلومترين من فوهة البركان، كما وصل الرماد إلى كيلومترين وسقط في مجتمعات مجاورة.

وفر ما يقرب من 15 ألف شخص من منطقة الخطر، وهي على بعد 6 إلى 7 كيلومترات من مايون.

ونصح المعهد المواطنين بعدم الوجود في هذه المنطقة.

وأجلت السلطات أكثر من 9 آلاف شخص من المنطقة المحيطة بالبركان الأكثر نشاطا في الفلبين، وذلك بالتزامن مع تدفق الحمم البركانية والرماد منذ السبت.

ورفع المعهد الفلبيني لرصد البراكين والزلازل مستوى التأهب لبركان (مايون) مساء الأحد من ثلاث درجات إلى خمس، ما يدل على أن هناك اتجاها متزايدًا نحو اندلاع خطير.

المصدر
أسوشيتد برس
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حمم بركانية
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فوهة البركان
المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل

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