الثلاثاء 22 يناير 2019 15:42
شاهد: تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة وغوتنبرغ السويدية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفي بالسويد، عن تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة ومدينة غوتنبرغ السويدية، لتصبح بذلك ثاني وجهات الخطوط القطرية في السويد.
تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر:
- قطر وجهة سياحية من الدرجة الأولى.
- الخطوط القطرية لا تخضع لأي تهديد أو تنمر.
- الصين ثاني أكبر سوق طيران في العالم ونسعى لتوسيع حصتنا في السوق الصينية.
- هناك محادثات جارية مع الصين بشأن توسيع حصتنا.
- سنواصل رحلاتنا في إيران ولا نخترق أي عقوبات ولدينا حقل غاز مشترك معها.
- التحالفات أصبحت من الطراز القديم وبريقها بدأ في التلاشي ونركز الآن في العلاقات الثنائية.
نحتفل اليوم بتدشين رحلاتنا إلى غوتنبرغ، ثاني وجهاتنا في السويد.— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) ٢٢ يناير ٢٠١٩
#معاً_إلى_غوتنبرغ pic.twitter.com/6arqvYugIt
خلفية:
- وصلت أولى رحلات الخطوط القطرية إلى مطار غوتنبرغ الدولي، في الثاني عشر من ديسمبر/كانون أول المنصرم، وكان على متن الرحلة الافتتاحية سيمون نيوتن سميث، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستراتيجية التجارية في الخطوط الجوية القطرية.
- الباكر قال في تصريحات آنذاك، إن إطلاق الرحلة يعد إضافة مهمة إلى شبكة وجهات الخطوط القطرية في أوربا.
- الباكر أضاف أن هذه الوجهة الجديدة ستساهم في "إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام مسافرينا بغرض السياحة أو العمل إلى السويد، فضلًا عن تمكينها المسافرين من السويد من السفر إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم على شبكة وجهاتنا".
المصدر
الجزيرة مباشر
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