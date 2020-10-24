شاهد: تدريبات القوات الخاصة الليبية في تركيا

بثت عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مقطع فيديو يصور مشاهد من تدريبات القوات الخاصة الليبية في تركيا.

ويتم تدريب بعثة من قوات الوفاق قوامها 160 عنصرا ضمن برنامج تدريبي شامل يستمر لخمسة أشهر.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساليب القتال المختلفة واقتحام الأبنية المحصّنة ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية وتدريبات على الرماية واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتقدم تركيا الدعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وكان وزير الدفاع الليبي، صلاح الدين علي النمروش، أعلن الشهر الماضي، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش.

وأضاف النمروش "بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

مشاهد من مركز لتدريب القوات الخاصة في دولة تركيا حيث يتم تدريب بعثة من الجيش الليبي قوامها 160 عنصر ضمن برنامج تدريبي شامل لـ 5 أشهر لتدريبهم على أساليب القتال المختلفة و اقتحام الأبنية المحصّنة و مناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية و تدريبات على الرماية #ليبيا pic.twitter.com/dJn7U1gfLp — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) October 24, 2020

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الماضي.