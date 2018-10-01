الاثنين 1 أكتوبر 2018 14:18
شاهد: تخفيف آلام الولادة بـ"صوت الناي"
اكتشفت شيماء جاتالغول عضو الكادر التدريسي في قسم التمريض بجامعة أوشق التركية، أن سماع النساء خلال فترة الحمل معزوفات من موسيقى آلة الناي يخفف شعورهن بالألم ويقصّر فترة الولادة.
معزوفات للحوامل
- الباحثة أوضحت أنّها كانت مهتمة بالعزف منذ طفولتها، وبدأت بتعلم العزف على الناي في المرحلة الثانوية من مسيرتها الدراسية.
- شيماء قررت البحث عمّا يمكن أن يخفف القلق الذي يصيب النساء والألم الكبير الذي تعاني منه المرأة أثناء الولادة، ففكرت في إسماع الحوامل معزوفات من آلة الناي لاسيما أن صوت هذه الآلة يساعد الأشخاص على التخلص من التوتر والقلق.
الناي والولادة
- الباحثة أجرت حلقة بحث عن هذا الأمر في جامعة إيجة بولاية إزمير تحت عنوان "صوت الناي وتأثيره على الولادة" وقبيل البدء بحلقة البحث قامت بزيارة الموسيقار التركي الشهير علاء الدين يواشجا.
- يواشجا أشار إلى إمكانية تخفيف آلام الولادة عبر صوت الناي، فقامت شيماء بإسماع 40 امرأة حامل معزوفات من الناي قبل الولادة بقليل، وأجرت كذلك 40 عملية توليد من دون صوت الناي.
نتائج البحث
- وبعد ذلك سألت الباحثة الحوامل اللائي خضعن للدراسة جميعهن عن الألم، واكتشفت عبر الأجوبة أن اللاتي استمعن إلى الناي لم يشعرن بالألم بقدر الأخريات اللاتي لم تستمعن لموسيقى الناي.
- شيماء ذكرت أيضًا أن فترة ولادة اللاتي استمعن للناي أقصر بنحو 15 دقيقة من فترة ولادة من لم يستمعن له.
المصدر
الأناضول
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