شاهد: تخريج الدفعة الـ13 من كلية أحمد بن محمد العسكرية

احتفلت كلية أحمد بن محمد العسكرية اليوم الخميس بتخريج الدفعة الـ13 من المرشحين بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتعتبر هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الكلية، إذ بلغ عدد الخريجين أكثر من 170 مرشحا، بينهم 13 ضابطا.

وحضر حفل التخرج الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي وعدد من الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من قادة الكليات العسكرية في بعض الدول.