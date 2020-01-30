قطر
الخميس 30 يناير 2020 11:09

شاهد: تخريج أول فتاة تقود طائرة مقاتلة في الجيش القطري

أعرب العميد حمد الإبراهيم قائد كلية الزعيم الجوية في قطر، عن فخره بتخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب وأكملت متطلبات التخرج بكفاءة.

وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شهدت كلية الزعيم محمد بن عبدالله في قاعدة العديد الجوية، أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة السابعة من الطلبة، والتي ضمت تخريج القطرية ملازم طيار "الجازي بنت ناصر محمد النصر".

وتداول المغردون القطريون مقطع فيديو من التلفزيون الرسمي للحظة تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل في تاريخ قطر، وتكريم أمير البلاد لها.

ونشر شقيق الأمير، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، تغريدة عبر تويتر تضمنت صورة للفتاة خلال مصافحتها للشيخ تميم.

وقام أمير قطر بتكريم أوائل الطلبة الخريجين وعددهم 8، وضباط خريجي الدورات وعددهم 4، ثم تم استلام وتسليم العلم من الدفعة السابعة إلى الدفعة الثامنة، وقراءة أمر التعيين وانصراف طابور عرض الخريجين البالغ عددهم 97 من دولتي قطر والكويت.

وبدأ العرض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وفي نهاية الحفل أدى ضباط الدفعة السابعة القسم والنشيد الوطني.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
قطرية
طيار مقاتل

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