الأربعاء 27 نوفمبر 2019 18:49
شاهد: تحية خاصة من مورينيو لجامع كرات ساهم في هدف لتوتنهام
وجه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو التحية للطفل جامع الكرات أثناء مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.
وانتهت المباراة بفوز توتنهام على نظيره اليوناني بنتيجة 4-2.
التفاصيل
- منح الطفل جامع الكرات الكرة سريعا للاعب توتنهام سيرج أوريه أورييه، والذي قام بلعب رمية التماس سريعا ليسجل منها هاري كين هدف التعادل.
Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal— Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019
The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5
- وبعد الهدف سارع مورينيو ليشكر الطفل، موجها له تحية خاصة لشكره على مساهمته الكبيرة في الهدف.
الطفل حامل الكرات الذي أعاد الكرة سريعاً للاعبي توتنهام في لقطة الهدف الثاني للفريق كان له نصيب من التحية من جوزيه مورينيو. pic.twitter.com/boQ4qpEZgy— أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) November 26, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر
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