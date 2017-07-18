السويد
الثلاثاء 18 يوليو 2017 10:11

شاهد: تحويل برج مراقبة قديم بمطار سويدي لـ"سكن فاخر"

لم يكن قضاء الليل في صالات الانتظار في مطار أرلاندا بالعاصمة السويدية ستوكهولم أمرا جيدا، حيث لا يحظى المسافر بموضع ملائم للنوم، لكن ذلك كان قبل تحويل برج مراقبة قديم إلى سكن فاخر.

وتحول برج المراقبة القديم والذي خرج من الخدمة منذ زمن، إلى منشأة جديدة عبارة عن شقة واسعة ومشرقة تتمتع بإطلالة بانورامية، تقع مباشرة بجوار المدرج، وتوفر للزائرين رؤية جيدة للطائرات إقلاعا وهبوطا.

ويتم منح حق الإقامة في هذه المساحة السكنية الفاخرة كهدية لبعض المسافرين وضيوفهم من زوار ستوكهولم، حيث يسمح لهم بقضاء ليلة في الفندق، فضلا عن زيارة برج الرحلات الجديد والوصول إلى مناطق في المطار والتي لا تكون عادة مفتوحة للجمهور.

وقالت رئيسة العمليات ونائبة مدير أرلاندا، لينا روكاس، أن هذه الفرصة ستتاح لمرة واحدة، نظرا لموقع البرج في وسط مطار مزدحم.

المصدر
رويترز
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