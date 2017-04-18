تركيا
الثلاثاء 18 أبريل 2017 14:56

شاهد: تحطم مروحية تركية على متنها 12 شخصا

أعلنت ولاية تونجلي شرقي تركيا فقدان الاتصال بمروحية للشرطة، ظهر الثلاثاء، بعد إقلاعها بنحو 10 دقائق.

وقالت الولاية في بيان، إن "المروحية من طراز سكورسكي، ويعتقد أنها سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية".

وذكر البيان  أن "المعلومات المتوفرة تشير  إلى أنه  كان على متن المروحية  7 رجال شرطة، وقاضٍ، وضابط، و3 من أفراد الطاقم".

وأوضح البيان أن "المروحية  أقلعت من قضاء بولومور في الولاية؛ حيث جرى إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة".

المصدر
الأناضول
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تركيا

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