الولايات المتحدة الأمريكية
الاثنين 10 يونيو 2019 22:48

شاهد: تحطم طائرة على سطح مبنى في مانهاتن بنيويورك

صورة متدوالة لآثار تحطم المروحية أعلى المبنى
مواقع التواصل
لقي شخص على الأقل مصرعه، مساء الإثنين، في حادث اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.
التفاصيل: 
  • سقطت طائرة عمودية فوق أحد المباني في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، وذلك حسب قوات الدفاع المدني.
  • شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية نقلت عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.
  • المصدر أوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل، وتم إخلاء المبنى على الفور.
  • وسائل إعلام أمريكية ونشطاء تداولوا مقطع فيديو على "تويتر" يظهر دخانا يتصاعد من فوق أحد المباني الشاهقة.
  • حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد أدى لإلحاق الضرر بأشخاص. 
  • قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث. 
  • كومو أوضح أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيرانا اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.       
  • وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.
  • قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث. 
  • وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.
خلفيات:     
  • ساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها. 
  • مانهاتن شهدت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
تحطم طائرة
مانهاتن
نيويورك

اقرأ أيضا

Thumbnail
تايمز البريطانية: حفتر نقل المعركة لحقول النفط بعد فشله بطرابلس
Thumbnail
نيجيروان بارزاني: من رئاسة الوزراء إلى رئاسة إقليم كردستان

الأكثر قراءة

  1. تايمز البريطانية: حفتر نقل المعركة لحقول النفط بعد فشله بطرابلس
  2. نيجيروان بارزاني: من رئاسة الوزراء إلى رئاسة إقليم كردستان
  3. شاهد: تحطم طائرة على سطح مبنى في مانهاتن بنيويورك
  4. انهيار "أبراج الإماراتية" يلقي الضوء على مشكلة تقاعد العمال الأجانب
  5. لسفر سكان غزة: صالة "VIP" في معبر رفح من الجانب المصري