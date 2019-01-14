شاهد: تحطم طائرة عسكرية إيرانية ومصرع 15 راكبا

نقلت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) عن الجيش الإيراني، قوله إن طائرة الشحن التي تحطمت في إقليم البرز، اليوم الاثنين كانت، عسكرية وإن 15 من بين 16 شخصًا كانوا على متنها قتلوا.

ويبدو أن قائد الطائرة لم يتمكن من السيطرة عليها لدى الهبوط، ما أدى إلى خروجها عن المدرج واصطدامها بجدار المطار لتدخل حيا سكنيا مجاورًا. تحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني قرب طهران ومصرع 15 راكبا (رويترز) التفاصيل: وكالة فارس نشرت بيانًا للجيش الإيراني، قال فيه إن "طائرة شحن من طراز بوينج 707 وتحمل لحومًا من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطراريا في مطار فُتح اليوم... ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى".

الجيش الإيراني قال إن طائرة شحن عسكرية من طراز بوينج 707 تحطمت في ظل سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين غربي العاصمة الإيرانية طهران.

بيان الجيش صدر بعد تقارير متضاربة عن الجهة المالكة للطائرة.

وسائل إعلام إيرانية كانت قد ذكرت أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وأن الطائرة تحطمت فوق مجمع سكني قرب العاصمة طهران.

المتحدث باسم منظمة الطيران رضا جعفر زاده للتلفزيون الإيراني الرسمي، قال إن طائرة الشحن من طراز بوينغ 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط في مدينة كرج، بمركز محافظة البرز غربي طهران.

المتحدث باسم هيئة الطيران كان قد قال إن الطائرة تابعة لقيرغيزستان، لكن متحدثة باسم مطار ماناس في قرغيزستان قالت إن الطائرة تابعة لشركة بيام الجوية الإيرانية.

التلفزيون الرسمي ذكر أن فرق إنقاذ أُرسلت إلى المنطقة الواقعة بين مطاري فتح وبيام. وعرض لقطات تظهر حطام الطائرة المحترق وعمودا من الدخان يتصاعد من موقع التحطم.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ مجتبي خالدي قوله إن الطائرة كانت تقل 16 شخصًا. وذكر أنه تم العثور على مهندس طيران كان على متن الطائرة حيًا، مرجحًا مقتل بقية الركاب.