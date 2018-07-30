الاثنين 30 يوليو 2018 10:21
شاهد: تحطم طائرة صغيرة ومصرع قائدها
قالت وكالة برازيلية تدير مطار كامبو دي مارتي في ساو باولو، إن طائرة صغيرة تحطمت لدى هبوطها بالمطار، مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل قائدها لكن ركابها الستة نجوا.
وقالت فرقة الإطفاء إن قائد الطائرة حوصر داخل حطامها الذي اشتعلت به النيران ولقي حتفه قبل التمكن من إنقاذه.
وأظهرت لقطات فيديو، حطام الطائرة.
وقال أليكس مارتنز الذي كان يقود سيارته عندما وقع الحادث "مرت فوقي في الشارع. سمعنا صوت انفجار. على الفور كان هناك دخان أسود."
المصدر
رويترز
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