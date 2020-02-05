الأربعاء 5 فبراير 2020 19:35
شاهد: تحطم طائرة ركاب تركية خلال هبوطها في إسطنبول
أظهرت لقطات تلفزيونية تحطم طائرة ركاب تركية خلال هبوطها في مطار بإسطنبول اليوم الأربعاء.
وقالت صحيفة حريت التركية إن طائرة تخطت المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول اليوم الأربعاء مما أدى إلى تحطمها.
وعرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة بعد تحطمها وإجلاء بعض الركاب.
ونقلت (سي.إن.إن) ترك عن وزير النقل التركي قوله إن الحادث لم يسفر عن وفيات.
وذكرت محطة (إن تي في) أن الطائرة كانت قد أقلعت من إقليم إزمير الغربي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات