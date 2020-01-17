شاهد: "تحدي هروب كارلوس غصن".. يابانيون يحاولون وضع أجسادهم في صناديق
وقام يابانيون على مواقع التواصل بمشاركة صور ساخرة وهم يضغطون أجسادهم في صناديق الآلات الموسيقية أو صناديق من الورق المقوى، في تقليد للطريقة التي قيل إن رجل الأعمال الفرنسي- اللبناني هرب بها من اليابان.
من جهة أخرى، حذرت شركة "ياماها" للآلات الموسيقية في تغريدة لها على تويتر، النشطاء من هذا التحدي، تجنبا لوقوع أي حوادث مأساوية، بالتزامن مع استخدامهم صناديق الآلات الموسيقية للاختباء.
وتفاعل مغردون مع التحديد تزامنا مع تقارير إعلامية تتحدث عن طريقة فرار غصن، إلى لبنان التي قيل إنها استلزمت اختباءه في صندوق للآلات الموسيقية.
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) January 9, 2020
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7 pic.twitter.com/xI5pzBnuds
وكان كارلوس غصن قد فر إلى لبنان عبر تركيا، ليلة رأس السنة، بعدما تم الإفراج عنه مؤقتا من أحد السجون اليابانية بكفالة، في انتظار بدء محاكمته بتهم الفساد المالي.
それにしてもゴーンさん— いきちゃん(´⊙ω⊙`) (@8950lkzw2) January 8, 2020
空気穴があったとしてもよく楽器ケースの中でレバノンまで行けたな。わたし発狂する。 pic.twitter.com/2WxBD3gCHB
ويُعتقد أن غصن فر من اليابان بعد أن اختبأ في صندوق كبير لمعدات موسيقية على متن طائرة خاصة بمساعدة عدد من الناس.
وتوصل القضاء التركي إلى مشاهد جديدة متعلقة بهرب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو-نيسان، من اليابان إلى لبنان مرورا بمدينة إسطنبول التركية.
入ったwwwwwwww pic.twitter.com/MKGQOpJXlG— つばき@札幌で僕と握手 (@r_tsubaki) January 9, 2020
وفي التفاصيل الجديدة، تبين أن شخصين أحدهما أميركي الجنسية ويدعى ميشيل (60 عاما)، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو (61 عاما)، رافقا غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.
باليابان هلّق في تحدّي كتير عم ينتشر.. هوّ تحدّي "كارلوس غصن"— ALiStUt@ (@alistuta14) January 16, 2020
ليشوفوا كيف قدر يهرب من اليابان على لبنان
‘Carlos Ghosn challenge’ pic.twitter.com/AZUh7Ysbcw
وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول فجر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لينتقلوا بعدها إلى مطار إسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادروه بطائرة مجدولة متجهة إلى بيروت، في الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.
今流行りのゴーンごっこ。— ふじぴろ (@fujihiro67) January 13, 2020
これで見事に日本の検査をすり抜けたんだな。#ゴーンごっこ pic.twitter.com/ZZf0RdP9bj