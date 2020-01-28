شاهد: تحدي الأسئلة الكروية بين مدوني الألعاب

يتابع محبو لعبة فيفا وعشاق كرة القدم بشغف كبير تحديات الأسئلة الكروية بين أصحاب قنوات يوتيوب الشهيرة.

وحصد تحدي الأسئلة الكروية بين مدوني الألعاب السعوديين جلوري (1:41 مليون مشترك) وأبو عمر (355 ألف مشترك) على أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال 3 أيام.

وحمل التحدي شعار "من هو المشجع الأصيل؟!" لاختبار المعلومات الرياضية بين مشجعي مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

ويتكون التحدي من 5 أسئلة، وتعهد أبو عمر بارتداء تي شيرت مانشستر يونايتد في حال الخسارة.

تحدي الأسئلة الكروية بين مدوني الألعاب السعوديين جلوري وأبو عمر

وتنال تحديات كرة القدم على يوتيوب مشاهدات كبيرة، ويعتبر تحدي قناة عبد الله النعيمي الأكثر مشاهدة (أكثر من مليون مشاهدة)، ربما لأنه قديم، أو لأنه استخدم عقابا طريفا، وهو قيام الخاسر باختيار مشروبين من العصائر والمياه الغازية وتناولهما.

ويقبل مدونو الألعاب ومحللو المباريات الرياضية المشاهير بموقع يوتيوب على إجراء تحديات مع زملائهم لزيادة عدد المتابعين وتبادل الدعاية بين القنوات الرائجة.

ويتطلب الأمر استضافة مدون محبوب، حس فكاهة في السؤال والإجابة، تحضيرا جيدا للأسئلة والإجابات، وربما وضع عقاب للخاسر ويفضل أن يكون طريفًا.

كما يعشق مشجعو كرة القدم في كل أنحاء العالم اختبار معلوماتهم الرياضية وشراء الكتب عن ألغاز وأسئلة عن تاريخ كرة القدم.