تكنولوجيا
الجمعة 26 يناير 2018 14:30

شاهد: تجربة غير عادية في فندق تصطف أدواته "تلقائيا"

قدمت شركة يابانية "عرضا مميزا" للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان، جرى تزويد النعال ومساند الجلوس فيها بتقنية الاصطفاف الذاتي.

وذكرت الشركة أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد نعاله، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة وكذلك المساند التي يجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة.

وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي لأول مرة خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز" ليف".  

المصدر
رويترز
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اليابان
شركة
نيسان
تقنية
اصطفاف
فندق

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