الأربعاء 13 يونيو 2018 23:57
شاهد: "تاكسي المونديال" يرصد أجواء كأس العالم من موسكو
انطلق مساء الأربعاء برنامج (تاكسي المونديال) من العاصمة الروسية موسكو ليغطي أجواء بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا.
وينطلق المونديال الخميس بمباراة بين روسيا والسعودية.
ونقل التاكسي إلى شاشة الجزيرة مباشر عددا من اللقاءات الحية مع الجمهور العربي الموجود في روسيا لتشجيع المنتخبات العربية في بطولة كرة القدم الأكبر والأشهر عالميا.
ويواصل برنامج (تاكسي المونديال) لقاءاته وتغطياته لفعاليات البطولة حتى ختامها منتصف شهر يوليو المقبل.
المصدر
الجزيرة مباشر
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