الولايات المتحدة
الاثنين 5 يونيو 2017 12:35

شاهد: تاجر مخدرات بث فيديو مباشر يتباهى بأمواله فسجل لحظة اعتقاله

ألقت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على تاجر مخدرات شاب أثناء بث مباشر عبر فيسبوك، يتباهى فيه بحصيلته من النقود.

وذكرت التقارير المحلية أن الشرطة داهمت منزل الشاب ويدعى بريون هولينغز (22 عامًا) بمدينة جاكسونفيل، بينما كان يبث فيديو على فيسبوك لايف يتباهى فيه بنقوده الورقية.

وأصيب الشاب بالرعب عندما سمع صوت ضباط الشرطة تطالبه بالخروج من منزله وتسليم نفسه قبل اقتحام المكان.

واعتقل رجال الشرطة الشاب بعد مداهمة المنزل والعثور على مسدس وذخيرة وحبوب الأوكسيكودون وقمع الكوكايين وبقية أدوات المخدرات.

واتُهم الشاب بحيازة مادة خاضعة للرقابة وحيازة الكوكايين وحيازة أدوات لصنع أو تسليم المخدرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
فلوريدا
تاجر مخدرات
كوكايين
مداهمة
اقتحام
فيسبوك لايف
بث مباشر
أموال
نقود ورقية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: الشرطة تقوم بعمليات دهم في إطار التحقيق بهجوم لندن
Thumbnail
شاهد: طريقة مثالية للإفلات من محاولات الاختطاف

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة