الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 4 فبراير 2018 20:52

شاهد: بيكيه يسجل هدف التعادل في إسبانيول ويبقي برشلونة بلا هزيمة

سجل جيرارد بيكيه هدفا بضربة رأس قرب النهاية لصالح برشلونة أمام منافسه الكتالوني إسبانيول ليمنح فريقه التعادل 1-1.

وحافظ برشلونة بذلك على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم (الأحد).

وواجه المدافع صيحات استهجان طيلة المباراة بعد تعليقات استفزت جماهير إسبانيول إثر فوز برشلونة على منافسه المحلي في كأس ملك إسبانيا في يناير/كانون الثاني، وحول برأسه كرة ليونيل ميسي العرضية من ركلة حرة في الشباك ليدرك التعادل.

وأبقى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة لكنه أشرك لاعبه الأرجنتيني في الشوط الثاني مع معاناة برشلونة من أجل اختراق دفاع إسبانيول العنيد في ملعب أغرقته مياه الأمطار.

وسجل جيرار مورينو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة مع سيرجيو غارسيا في الدقيقة 66، ليعطي إسبانيول بعض الأمل في تكرار انتصاره على برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك على برشلونة، لكن بيكيه كانت له الكلمة الأخيرة ليتقدم فريقه بفارق 12 نقطة في الصدارة.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
برشلونة
إسبانيول
جيرارد بيكيه
الدوري الإسباني

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيران تسجن "جاسوسا نوويا" عمل لحساب أمريكا ودولة أوربية
Thumbnail
نتنياهو: جيش إسرائيل هو "الأقوى" في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم