مزادات
الثلاثاء 19 يونيو 2018 10:48

شاهد: بيع مخطوطة من العصور الوسطى بمبلغ فاق التوقعات

بيعت مخطوطة من العصور الوسطى مقابل 4.29 مليون يورو في مزاد بفرنسا مطلع الأسبوع، ويمثل هذا أربعة أمثال المبلغ الذي قدر الخبراء أنها ستحققه.

وتراوح السعر المتوقع لمخطوطة (كتاب الساعات) بين 700 و900 ألف يورو، وتمت كتابة هذه المخطوطة المزودة برسوم قبل أكثر من 500 عام وهي الأغلى التي تباع في مزاد مخصص لمخطوطات من العصور الوسطى وعصر النهضة.

والمخطوطة مكتوبة باللغة اللاتينية يصاحبها 16 رسما للفنان الفرنسي "جان بوير" وربما يكون قد نفّذ هذا العمل لحساب أحد أفراد العائلة الملكية أو شخصية دينية بارزة في ذلك الحين.

المصدر
رويترز
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