مزادات
الجمعة 5 يناير 2018 11:55

شاهد: بيع سمكة تونة مقابل أكثر من 300 ألف دولار

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو اليوم الجمعة.

وتم بيع السمكة العملاقة ذات الزعانف الزرقاء مقابل 36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو الجمعة في أول مزاد خلال عام 2018 في سوق (تسوكيجي) الشهير لبيع الأسماك.

وتم صيد سمكة التونة العملاقة البالغ وزنها 405 كيلوغرامات، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد منها تبلغ 90 ألف ين ، في أوما على الطرف الشمالي بجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وتعرف تلك المنطقة بأنها واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

وهذا آخر مزاد يجرى في مطلع السنة الجديدة في سوق تسوكيجي ،الذي أثار الجدل،قبل نقله إلى موقع آخر.

ومن المقرر أن يحل محل السوق الذي يرجع تاريخ نشأته إلى 82 عاما خلت، سوق جديد في منطقة تويوسو في طوكيو في أكتوبر تشرين أول المقبل.

ويأتي التغيير على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تلوث التربة والهواء من الاستخدام السابق للموقع كمصنع لإنتاج الغاز.  

المصدر
رويترز
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