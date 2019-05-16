شاهد: بيع "أرنب" مقابل 91 مليون دولار في نيويورك

قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال (الأرنب) للفنان الأمريكي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة.

التفاصيل: يرجع تاريخ صنع التمثال لعام 1986 وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ ويبلغ طوله 104 سنتيمترات ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين. وقد بيع بسعر يزيد 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.

دار المزادات قالت، الأربعاء، إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو 90.3 مليون دولار.

التمثال اللامع الذي يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه ويمسك بجزرة هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قام تاجر الأعمال الفنية، روبرت إي. منوشين، والد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بشراء التمثال.

