شاهد: بومبيو يؤكد على أهمية وحدة مجلس التعاون الفترة المقبلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوعلى أهمية الوحدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

بومبيو قال في مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه يأمل في أن تزيد وحدة المجلس خلال الفترة المقبلة.

أهم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي:

نأمل في أن تزيد وحدة مجلس التعاون الخليجي في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.

أكدت على أهمية الوحدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

استقالة المبعوث الأمريكي لحل الآزمة الخليجية أنتوني زيني لا تشكل أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة إزاء الأزمة الخليجية.

وجود مجلس تعاون خليجي متحد أمر ضروري لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي المزمع.

النزاعات بين الدول ذات الأهداف المشتركة لا تسمح باستجابة قوية تجاه التحديات المشتركة.

نسعى من خلال قمة وارسو إلى تشكيل تحالف قوي يسهم في علاج العديد من القضايا ويحد من الدور الإيراني.

التحالف الذي نعمل على تشكيله في وارسو يهدف إلى دفع إيران للتصرف بصورة لائقة.

مقتل خاشقجي غير مقبول ونسعى للحصول على جميع الحقائق.

تحدثنا عن جهود قطر في تعزيز الشفافية وحماية العمال.

قطر صديق عظيم للولايات المتحدة ونحن نقدر ذلك.

ركزنا في المقام الأول على شراكتنا الأمنية والدفاعية ووقعنا اتفاقا بشأن توسيع وجـودنا في قاعدة العديد.

قاعدة العديد مفتاح مهم للأمن والدفاع الأمريكي.

نشكر الجهود القطرية في مكافحة الإرهاب.

أهم تصريحات وزير الخارجية القطري:

نقاشنا تناول مجلس التعاون الخليجي والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا وأفغانستان.

شراكتنا مع الولايات المتحدة مبنية على أسس متينة.

الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين.

ندعم جهود المصالحة في وساطات عدة مثل دارفور وأفغانستان ونعمل بالشراكة مع حلفائنا.

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