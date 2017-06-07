بولندا
الأربعاء 7 يونيو 2017 14:27

شاهد: بولندي يبتكر أداة لعلاج الأطفال بالموسيقى

ابتكر البولندي، كاميل لازوك، أداة تفاعلية أطلق عليها اسم "موسيكون"، تستخدم الموسيقى لعلاج الأطفال وبهدف التعلم أيضًا.

ويقول مخترع "موسيكون" إن طبلته الدورية تشبه صندوقا موسيقيا عملاقا ويمكن برمجته من قبل الأطفال لعزف أي لحن، وفي الوقت نفسه إلهامهم لتطوير عدد من المهارات الأخرى غير الحس الموسيقي.

وتابع لازوك "يسعى الأطفال إلى تأليف اللحن، وهم ليسوا على دراية بأنهم يتعلمون الرياضيات والعد، وأن عليهم التعاون مع الشريك الذي يلعبون معه".

وأضاف أن السرعة التي تدور بها آلة موسيكون التفاعلية الجديدة، 144 نبضة في الدقيقة الواحدة، مع 720 من الأزرار خفيفة الملمس.

وقال: "نحن نعمل باستمرار جنبا إلى جنب مع مختلف المعالجين والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات على موسيكون ومن المثير للاهتمام جدا أن نرى طريقة موسيكون الناشئة، وهو نظام كامل لكيفية تعليم الأطفال بمساعدة الموسيقى".

وقال إن الشركة تعمل الآن على جمع التبرعات، بهدف الحصول على إنتاج كامل لأداة موسيكون التفاعلية وطرحها قبل نهاية العام الجاري.

المصدر
رويترز
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اختراع
أداة تفاعلية
موسيكون
علاج الأطفال
التعلم
لحن
رياضيات
العد

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