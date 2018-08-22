إيران وإسرائيل
الأربعاء 22 أغسطس 2018 12:25

شاهد| بولتون: أمريكا لا تسعى لتغيير النظام الإيراني

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير الحكومة في إيران.

وقال في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، حيث أجرى محادثات مع زعماء إسرائيليين "لنكن واضحين، تغيير النظام في إيران ليس سياسة أمريكية. لكن ما نريده هو تغيير هائل في سلوك النظام".

وفيما يلي أبرز تصريحات بولتون خلال المؤتمر:

- الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت صواريخ قدمتها إيران لسوريا كانت دفاعا مشروعا عن النفس.     

- اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها نتيجة حتمية ولم تكن قضية مقايضة.
- السفارة الأمريكية يجب أن تكون في عاصمة البلاد التي تم اعتمادها باعتباره الشيء الصحيح والطبيعي الذي يجب القيام به.

- نواصل العمل بشأن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وليس هناك توقيت معين للإعلان عنها.

- أمريكا ستقوم "بأشياء أخرى" للضغط على إيران إضافة للعقوبات الاقتصادية.
- الهدف الرئيسي من لقائي برئيس الوزراء الإسرائيلي كان الضغط على إيران.
- حماس تهتم بأولوياتها أكثر من اهتمامها بسكان قطاع غزة.

- لتكن الأمور واضحة: إذا استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية، فسنرد بقوة شديدة، ومن المستحسن بهم أن يفكروا مليا قبل اتخاذ أي قرار".

خلفيات:

- أمس الثلاثاء، زار بولتون السفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة، وهي جزء رسمي من القنصلية الأمريكية، حيث استقبله السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

- وصل بولتون إلى إسرائيل، الأحد، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العشاء.

- يوم الإثنين، التقى بولتون مع نتنياهو، وتحدثا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك، انتقدا خلاله الاتفاق النووي الإيراني، وتعهدا بالعمل مع حلفاء أوربيين لتشجيعهم على الانسحاب من الاتفاق.

- في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس المحتلة (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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إيران
إسرائيل
الاتفاق النووي الإيراني
جون بولتون
دونالد ترمب
حماس
الاحتلال الإسرائيلي

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