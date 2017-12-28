روسيا
الخميس 28 ديسمبر 2017 12:14

شاهد: بوتين يكرم العسكريين العائدين من سوريا ويقلدهم أوسمة

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بالكرملين عددا من العسكريين الروس العائدين من سوريا لتكريمهم.

وقال بوتين إن روسيا التي تخوض عملية عسكرية في سوريا منذ سبتمبر/ أيلول 2015 "قدمت مساهمة حيوية في هزيمة قوى الإجرام التي تحدت الحضارة برمتها وفي تدمير جيش إرهابي وديكتاتورية همجية".

وأضاف أن الوضع الأمني في روسيا كان سيصبح أسوأ بكثير إذا سُمح لآلاف المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بالعودة للبلاد.

وتسبب القصف الروسي في مقتل الآلاف من المدنيين في شتى المدن والبلدات السورية، واستهدف في معظمه المواقع التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية بعد إعلان بوتين في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن سحب جزئي لقواته من سوريا عن المخاوف من عودة مسلحين من سوريا بعد خسارة تنظيم الدولة شبه الكاملة لأراضيه في هذا البلد وكذلك في العراق.

في سياق آخر، أعلن بوتين أن انفجارا هز متجرا في مدينة سان بطرسبرغ أمس وتسبب في إصابة متسوقين كان عملا "إرهابيا".

وقال بوتين للحضور "تعلمون أن عملا إرهابيا وقع أمس في سان بطرسبرغ. وأن جهاز الأمن الاتحادي منع مؤخرا عملا إرهابيا آخر".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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بوتين
روسيا
سوريا
سان بطرسبرغ

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