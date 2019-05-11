شاهد: بوتين يسقط أرضا بعد فوزه في مباراة هوكي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة لهوكي الجليد، الجمعة، وسجل ثمانية أهداف ولكنه سقط أثناء الاحتفال بالنصر بالدوران حول الملعب وساعده أفراد فريقه على النهوض.

التفاصيل: بدا بوتين في معنويات جيدة وهو ينهض بعد تعثر في بساط أحمر وضع على الجليد.

سجلت عدسات الكاميرات لحظة السقوطـ، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ بوتين التسجيل لصالح فريقه بعد دقيقتين فقط من بدء المباراة ليظهر مهاراته في اللعب. خلفيات: يلعب بوتين هوكي الجليد من آن لآخر مع مسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال ولاعبي المنتخب القومي السابقين ويبث تلفزيون الدولة هذه المباريات وسط ضجة إعلامية.

كثيرا ما تصور وسائل الإعلام الحكومية بوتين (66 عاما) باعتباره رياضيا ناجحا.

تراجعت شعبية الرئيس الروسي في السنوات الأخيرة وسط مصاعب اقتصادية تعاني منها البلاد.