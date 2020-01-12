شاهد: بوتين أمام قبر صلاح الدين.. أي رسائل؟
وربط معلقون بين تلك الزيارة وما قام به القائد العسكري الفرنسي هنري غورو بعد دخوله دمشق عام 1920، عندما توجه إلى قبر صلاح الدين قائلا "ها نحن عدنا يا صلاح الدين".
وقبل أيام، وصل الرئيس الروسي إلى دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا استعادة كيان الدولة ووحدة الأرض السورية، وأن بوتين أشار إلى مشاهدته مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع العاصمة.
#التاريخ_نفسه— معالي الربراري (@Mrbrary) January 9, 2020
في العام 1920 وقف الجنرال الفرنسي (هنري جورو) على قبر صلاح الدين وركله برجله ثم قال: (ها قد عدنا يا صلاح الدين) !!
وبعد قرن من الزمان وفي العام 2020 يقف الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) على قبر صلاح الدين ليكرر المقولة نفسها !!
الأمر مقصود .. ذرية بعضها من بعض !! pic.twitter.com/0V6ofHKLKs
كما قال الكرملين إن الرئيس بشار الأسد شكر الرئيس الروسي على زيارته وعلى ما قدمه العسكريون الروس في مكافحة الإرهاب، على حد تعبيره.
وأثارت صور استقبال بوتين للأسد في قاعدة روسية سخرية واسعة، بعدما اعتبر النشطاء أن بوتين هو الذي استقبل الأسد وليس العكس، كما أثارت صور جلوس وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، فوق مقعد صغير سخرية من المتابعين.
استقبال بوتين ل بشار الاسد في مقر القوات الروسية بدمشق لا غرابه فيه.— ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) January 7, 2020
عدم وضع أي صورة ل بشار في المقر لا غرابه أيضاً.
عدم وجود العلم السوري برضوا مافي مشكله
بس الغريب والعجيب في الموضوع كرسي وزير الدفاع السوري😂😂😂😂
ليش كذا يابوتين🧐🧐🧐 pic.twitter.com/Kp8JQgdm0T
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين، "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية".
لولا كلابنا قد مكنتكم ما حلمتم يوما ان تطئوها— أحًمِدُ بّنٌ إبّرآهِيّمِ (@aibrahim2610) January 9, 2020
بوتين بجوار قبر الناصر صلاح الدين pic.twitter.com/X63T4MqHe2
وأضاف "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".
مشكور سيد بوتين انك اعطيت سيادة الرئيس بشار كرسيا كبيرا اثناء استقباله في مقر القوات الروسية بدمشق... بس بصراحة زعلت على كرسي وزير الدفاع السوري.. وزعلت ان لا صور معلقة لسيادة الرئيس بتاعنا pic.twitter.com/PlogwCnpfn— فيصل القاسم (@kasimf) January 7, 2020
وأوضح بيسكوف أنه خلال محادثات بوتين مع الأسد، لفت الرئيس الروسي إلى أنه "يمكن القول بيقين إنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها".
بوتين يزور قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي في سوريا— 🌼نور صبري 🌼🍀البديل 🍀 (@nour_sabri21) January 8, 2020
😭نعيب زماننا والعيب فينا. :
نعيب زماننا والعيبُ فينا ..... ولو نطق الزمان إذاً هجانا
يعيب الناس كلُّهم الزمانا ........ وما لزماننا عيبٌ سوانا pic.twitter.com/fcxOSKjN4r
وزار بوتين برفقة الأسد الجامع الأموي في دمشق وأهداه نسخة من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر. كما زار الكاتدرائية المريمية، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء.
قام الجنرال الفرنسي هنرى جورو، بالتوجه نحو ضريح صلاح الدين الايوبى وقال:«يا صلاح الدين انت قلت لنا:انكم خرجتم من الشرق ولن تعودوا اليه،وها نحن عدنا فانهض لترانا فى سورية".— ربعاوي 2 (@_s_herif) January 8, 2020
من قال ان الحروب الصلي بية قد توقفت؟
جورو
بوش
بوتين
اختلفت الأسماء والهدف واحد
بوتين أمام قبر صلاح الدين pic.twitter.com/dZWpmKeGbN
ما أشبه اليوم بالأمس ...— معين الكحلوت (@MOEAN_AIKAHLOU) January 9, 2020
سنة 1920 دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق منتصرا و وقف عند قبر صلاح الدين و ركله بقدمه وقال : ها قد عدنا يا صلاح الدين ...
ويمر اليوم بوتين على قبر #صلاح_الدين_الأيوبي وكأن لسان حاله :
أين الجحافل التي كنت قائدها ، وأين البلاد التي كنت فاتحها !! pic.twitter.com/26UvxUzUoB
بوتين يقف أمام قبر #صلاح_الدين_الأيوبي— نحو الحرية (@hureyaksa) January 9, 2020
الذي حرر القدس وطرد الصليبيين من #سوريا
وكأنه يقول " لقد عدنا يا صلاح الدين" !! pic.twitter.com/uowzIE481L
#بوتين يهدي المسجد الأموي نسخه من المصحف !— heyahayati💚No DM (@enen1101) January 11, 2020
ويتصور بجوار قبر سيدنا يحيي !
ويتصور بجوار قبر صلاح الدين الأيوبي !
صلاح الدين الذي قال لن تأخذوا المسجد #الأقصى مادمنا رجال !💔
وكأن لسان حال بوتين يقول لصلاح الدين ما عاد عندكم رجال وها أنا بجوار قبرك فأين رجالك !!!💔💔 pic.twitter.com/xuz8fG7Up4