الدوري الإسباني
الأحد 4 أكتوبر 2020 22:34

شاهد: بهدفين.. ريال مدريد يعود بالنقاط الكاملة من ليفانتي

تغلب ريال مدريد على مضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين، الأحد، في مباراة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح البرازيلي فينيسيوس في تسجيل هدف الريال الأول بالمباراة عند الدقيقة 16، وذلك بعد أن سدد كرة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى، فشل الحارس خورخي رويز في الوصول إليها.

وسنحت للريال عدة فرص للتسجيل ومضاعفة النتيجة، أبرزها تسديدة قوية للفرنسي كريم بنزيما، ناب القائم الأيسر عن حارس ليفانتي في التصدي لها، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في إحراز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة.

وبهذا رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 10 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي نتائج أخرى، تغلب أوساسونا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين، في حين سقط أتلتيك بيلباو خارج قواعده بهدف وحيد من ديبورتيفو ألافيس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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