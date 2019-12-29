شاهد: بنين أكبر منتج للقطن في أفريقيا.. ووزير الزراعة يجهش بالبكاء
وبينما أشاد بعض المغردين بأداء وزير الزراعة البنيني وإخلاصه في عمله لمصلحة بلاده، تحسر آخرون على عدم وجود مسؤولين حكوميين بهذه الدرجة من التفاني في العمل لصالح بلادهم، كما تحسر مصريون على حال بلدهم الذي كان في يوم من الأيام من كبار مصدري القطن في العالم.
ويلقب الرئيس البنيني تالون بـ "ملك القطن"، وهو رجل أعمال سابق ومستثمر أساسي في زراعة القطن في بنين، قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مارس 2016.
يذكر أن اقتصاد بنين يعتمد في الأساس على الزراعة خاصة إنتاج القطن.
لقطة فريدة من جمهورية بنين 🇧🇯 :— د. داليا سُعودِي Dalia Séoudy (@DaliaTSeoudy) December 29, 2019
وزير الزراعة يجهش بالبكاء فور إعلان الرئيس أثناء خطابه أن بلاده أصبحت تحتل المرتبة الأولى إفريقياً في إنتاج القطن.
هناك في هذا العالم الكبير من يحبون وطنهم حقاً، و يسعون لرفعته صدقاً.. ليسوا كلهم فسدة.. ليسوا كلهم فاشلين..!! https://t.co/qsCekGVWpZ