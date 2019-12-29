أفريقيا
الأحد 29 ديسمبر 2019 20:20

شاهد: بنين أكبر منتج للقطن في أفريقيا.. ووزير الزراعة يجهش بالبكاء

بكاء وزير الزراعة في بنين
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبكاء وزير الزراعة البنيني أثناء خطاب في البرلمان لرئيس بنين باتريس تالون، بعد إعلانه بأن بنين أصبحت أول منتج للقطن في أفريقيا.

وبينما أشاد بعض المغردين بأداء وزير الزراعة البنيني وإخلاصه في عمله لمصلحة بلاده، تحسر آخرون على عدم وجود مسؤولين حكوميين بهذه الدرجة من التفاني في العمل لصالح بلادهم، كما تحسر مصريون على حال بلدهم الذي كان في يوم من الأيام من كبار مصدري القطن في العالم.

ويلقب الرئيس البنيني تالون بـ "ملك القطن"، وهو رجل أعمال سابق ومستثمر أساسي في زراعة القطن في بنين، قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مارس 2016.

يذكر أن اقتصاد بنين يعتمد في الأساس على الزراعة خاصة إنتاج القطن.

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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