فيروس كورونا
الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:34

شاهد: "بنت الجيران" المصرية تغزو كورونا في عقر داره

نشر مدون مصري مقيم في الصين مقطعا له وهو يرقص بصحبة شابين صينيين على أغنية شعبية مصرية ليلًا بسبب غلق أماكن الترفيه بالصين إجراءَ احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلق المدون خالد زكي على صفحته بموقع فيسبوك قائلًا "لما تسافر الصين وتكتشف أن كل الأماكن الترفيهية مقفلة عشان الفيروس فتقرر تلم الصينيين وتعملوا حفلة في الشارع على الطريقة المصرية".

وأضاف في منشور آخر "لو عندك فيروس شغل حسن شاكوش وهتبقى كويس.. الفيديو ده عالمي".

واستدعى مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" للفنان محمد هنيدي، مضيفًا "الصين فيها كورونا منيمة الناس في بيوتها.. بس مش محيي الشرقاوي اللي ينام من المغرب يا صين".

علقت شيماء نصر على الفيديو قائلة "الناس دي ماشية مبدأ إنك لميت وإنهم لميتون، يبقى اختار تموت منعنش مفرفش.. سكر محلي محطوط على كورونا أنتو صح".

وأضافت دينا بهاء "المصري وجبروته"، بينما قالت ريم صبري "إحنا هنغزو العالم بالأغنية دي والله"، وسخرت آيات موسى "طيب أنت مش لابس ماسك أعديها لك.. العيال الصينيين دول في الشارع من غير ماسك مجانين دول".

يذكر أن الأغنية التي رقص عليها المدون المصري بصحبة شابين صينيين؛ تُدعى "بنت الجيران" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كامل، ومعروفة باسم "سكر محلي محطوط على كريمة".

وقد كشف موقع ساوند كلاود، المتخصص في الصوتيات، عن قائمة الأغاني والموسيقى الأكثر استماعًا عبر الموقع خلال الأسبوع الجاري، حيث جاءت 3 أغان عربية ضمن أكثر 30 أغنية استماعًا بالموقع، تصدرها أغنية مهرجان "بنت الجيران" في المركز الثاني.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا
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الصين
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