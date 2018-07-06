كأس العالم 2018
الجمعة 6 يوليو 2018 23:45

شاهد: بلجيكا تفوز 2-1 وتطيح البرازيل من كأس العالم

قضت بلجيكا على حلم البرازيل في التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة بعد فوزها 2-1 في لقاء مثير اليوم الجمعة لتتأهل لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي.

هيمنت البرازيل على اللقاء في البداية وسدد تياغو سيلفا في إطار المرمى لكنها تأخرت في النتيجة عندما سجل لاعب الوسط فرناندينيو بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية.

واستفادت بلجيكا من المساحات وتوغل روميلو لوكاكو وسط دفاع البرازيل لتصل الكرة إلى كيفن دي بروين غير المراقب الذي سدد بقوة في الشباك مضاعفا التقدم في الدقيقة 31.

واندفعت البرازيل للهجوم في الشوط الثاني ووجدت الطريق أخيرا إلى شباك تيبو كورتوا عندما قلص البديل ريناتو أوغوستو الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 76 لكن فريق المدرب تيتي عجز عن إدراك التعادل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كأس العالم 2018
البرازيل
بلجيكا

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