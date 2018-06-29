شاهد: بلجيكا تفوز على إنجلترا وتتصدر المجموعة السابعة

منحت تسديدة عدنان يانوزاي القوية في الشوط الثاني الفوز لبلجيكا 1-صفر على إنجلترا في ختام مباريات الفريقين في الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم لتتصدر المجموعة السابعة.

وضمن الفريقان التأهل لدور الستة عشر قبل مباراة اليوم الخميس.

وستلتقي بلجيكا مع اليابان في روستوف أون-دون يوم الاثنين المقبل بينما ستلعب إنجلترا مع كولومبيا في موسكو بعدها بيوم واحد في أول أدوار خروج المغلوب.

وأراح الفريقان العديد من اللاعبين الأساسيين اليوم ولم تكن هناك الكثير من الفرص ما فتح المجال للجماهير للتساؤل عن سعي الفريقين لاحتلال المركز الثاني في المجموعة الذي سيكون مشواره في باقي البطولة أسهل نسبيا.

وتوغل يانوزاي (23 عاما) داخل منطقة جزاء إنجلترا وأرسل تسديدة قوية بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى جاك بوتلاند حارس إنجلترا ما أسعد بلجيكا.

وأهدرت إنجلترا فرصة سنحت لماركوس راشفورد في الدقيقة 66 عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى عندما كان منفردا بمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.