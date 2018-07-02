شاهد: بلجيكا تخطف الفوز 3-2 على اليابان وتصعد لمواجهة البرازيل

انتزع المنتخب البلجيكي، الإثنين، بطاقة العبور إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلبت بلجيكا على اليابان بثلاثة أهداف لهدفين في وقت قاتل ضمن منافسات ثمن نهائي العرس العالمي.

بذلك، ستلعب بلجيكا مع البرازيل في دور الثمانية (ربع النهائي) يوم الجمعة المقبل.

ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كانت البداية هجومية من جانب اليابان، وتمكن جينكي هاراغوتشي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 48 عندما انفرد بالحارس البلجيكي وسدد كرة في المرمى.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بأربع دقائق أضاف تاكاشي إنوي الهدف الثاني للساموراي إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاية اليسرى للحارس البلجيكي.

بعدها استعاد لاعبو بلجيكا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه بدأت بتسديدة من ايدين هازارد اصطدمت بالقائم، تلاها فرصة ضائعة من لوكاكو.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد معها هدفًا عالميًا لبلجيكا عندما تهيأت الكرة إلى يان فيرتونخين داخل منطقة الجزاء وضعها برأسه في الشباك.

بعدها كشر لاعبو بلجيكا عن أنيابهم وبادلوا المنافس الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 74 لينجح مروان فيلاني في إدراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

وازدادت الإثارة في الدقائق المتبقية من اللقاء، ولعب حارسا مرمى الفريقين دورًا بارزًا في الدفاع عن مرماهما بتصديهما للعديد من الهجمات.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، نجح المنتخب البلجيكي في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 94 عن طريق البلجيكي الجنسية صاحب الأصول المغربية ناصر الشاذلي في تسجيل الهدف الثالث والفوز.