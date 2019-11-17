الأحد 17 نوفمبر 2019 15:32
شاهد: بكاء شاب مصري أحرق جواز سفره لرفض السفارة تجديده
بدموع الحسرة والألم، حرق شاب مصري جواز سفره منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف "يسقط حكم العسكر"، وفق قوله.
"سأحرق جنسيتي"
- الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.
- خلال 6 دقائق نشرتها صفحة "مباشر أوروبا" على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة "هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي".
- باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا "رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية".
- الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور "أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله". أنا متهم بالخيانة والعمالة.
- الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.
- أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.
- الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي "المجرم" هو من أوصله إلى هذه اللحظة.
- لم يعرف بالضبط البلد الأوربي الذي يعيش فيه الشاب ولا توقيت تصوير الفيديو لكنه انتشر أمس السبت، كمل لم يعرف هوية الشاب لكن الحقوقي المصري هيثم أبو خليل قال إن الشاب يدعى أشرف أبو عرب.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية