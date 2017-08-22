إيطاليا
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 10:18

شاهد: بكاء رضيع لحظة إنقاذه من أنقاض زلزال بإيطاليا

أنقذت فرق الإطفاء طفلًا رضيعًا من تحت الأنقاض بصعوبة، بعد أن ضرب زلزال جزيرة إيشيا السياحية بإيطاليا قبالة ساحل نابولي، الإثنين.

ويظهر شريط فيديو رصدته فرقة الإطفاء لحظة إنقاذ الطفل من الركام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ويمكن سماع بكاء الرضيع أثناء عملية الإنقاذ الصعبة.

ووصف مسؤول في بلدة كاساميكيولا، عبر حسابه على تويتر، الإنقاذ بأنه "معجزة".

وقال مسؤولون إن زلزالا بلغت قوته 4 درجات قتل شخصا واحدا على الأقل وأصيب حوالى 25 آخرون في انهيار المباني.

وقد حدد المعهد الوطني للفيزياء الجوفية وعلم البراكين في إيطاليا قوة الزلزال بـ 4 درجات، بيد أن كلا من المسح الجيولوجي الأمريكي ووكالة الزلازل الأوربية، آي إم سي سي، قدرتا قوته بـ 4 درجات و3 أعشار الدرجة.

المصدر
رويترز
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