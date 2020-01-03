مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 17:27

شاهد: بكاء المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حزنا على مقتل سليماني

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يبكي على الهواء
مواقع التواصل
ظهر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، على الهواء وهو يبكي أثناء إعلانه مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قام سليماني.

ودفع بكاء شريف على قناة "خبر" الإيرانية" مراسل القناة إلى تقبيل رأسه.

وقال رمضان شريف إن القوات المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي ستنتقم لاغتيال قاسم سليماني.

وأضاف "الحرس الثوري والأمة الإيرانية الحكيمة وجبهة المقاومة في أنحاء الأمة الإسلامية ستثأر لدماء هذا الشهيد (سليماني)".

وتابع "فرح الصهاينة والأمريكيين حاليا سيتحول الى عزاء لهم".

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

كما قتل في الغارة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني، في غارة أمريكية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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