شاهد: بقايا سيارات تتحول إلى "حيوانات"

من بقايا السيارات، تمكّن الفنان التركي مروان ألتن أورك، من صناعة العديد من مجسمات الحيوانات، مستخدمًا عشرات آلاف قطع الخردة.

مجسمات من الخردة: ألتن أورك، أبدع في صناعة غزال، مستخدمًا 50 ألف قطعة من الخردة.

من بقايا السيارات أيضًا، صنع الفنان التركي حصانًا بارتفاع 3 أمتار، مستخدمًا 30 ألف قطعة من الخردة، بالإضافة إلى كلب وسلحفاة ودجاجة وغيرها.

أورك يهوى إعادة تصنيع القطع المعدنية، وتشكيلها في هياكل جديدة، بدلًا من إلقائها في القمامة.

الفنان التركي يلجأ، في تصنيع مجسماته، لبقايا السيارات والدراجات الهوائية والنارية غير الصالحة للاستخدام، وأدوات الطعام. غزال من الخردة (الأناضول) حيوانات من الخردة (الأناضول)