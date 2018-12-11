الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 10:55
شاهد: بقايا سيارات تتحول إلى "حيوانات"
من بقايا السيارات، تمكّن الفنان التركي مروان ألتن أورك، من صناعة العديد من مجسمات الحيوانات، مستخدمًا عشرات آلاف قطع الخردة.
مجسمات من الخردة:
- ألتن أورك، أبدع في صناعة غزال، مستخدمًا 50 ألف قطعة من الخردة.
- من بقايا السيارات أيضًا، صنع الفنان التركي حصانًا بارتفاع 3 أمتار، مستخدمًا 30 ألف قطعة من الخردة، بالإضافة إلى كلب وسلحفاة ودجاجة وغيرها.
- أورك يهوى إعادة تصنيع القطع المعدنية، وتشكيلها في هياكل جديدة، بدلًا من إلقائها في القمامة.
- الفنان التركي يلجأ، في تصنيع مجسماته، لبقايا السيارات والدراجات الهوائية والنارية غير الصالحة للاستخدام، وأدوات الطعام.
المصدر
الأناضول
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