الأحد 30 يونيو 2019 12:11
شاهد| بـ 20 خطوة.. ترمب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوريا الجنوبية، الأحد، مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتقى بزعيم جارتها الشمالية على الخط الفاصل بينهما.
أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية:
- قالت شبكة سي إن إن الامريكية، إن ترمب توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونغ أون "داخل كوريا الشمالية".
- هذا أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.
- عنونت الشبكة خبرها العاجل الذي أوردته "ترمب يدخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم جونغ أون".
- نقلت "أسوشييتد برس" عن كيم قوله: زيارة الرئيس ترمب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بيننا.
- أشاد كيم بخطوة ترمب كونه أول رئيس أمريكي يزور كوريا الشمالية، ووصف الأمر بأنه "عمل شجاع وحازم".
- ترمب مخاطبا كيم: أنا فخور بتخطي "الخط الفاصل" إلى كوريا الشمالية، وفق الوكالة ذاتها.
عقدنا اجتماعا رائعا للغاية ودعوته لزيارة البيت الأبيض:
- قال ترمب بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنهما "عقدا اجتماعا رائعا للغاية".
- أعلن أنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مؤكداً أنه "وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض"، بحسب "أسوشيتد برس".
- أضاف لقد "تم التوافق على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، والسرعة ليست الهدف".
- تابع قائلاً "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، ورد قائلا: إنه لشرف".
- أوضح الرئيس الأمريكي أنهما "سيتناولان في مرحلة ما من المحادثات قضية العقوبات على كوريا الشمالية".
- أشار إلى أن "العقوبات على بيونغ يانغ ستظل قائمة في الوقت الحالي".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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