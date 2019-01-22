الثلاثاء 22 يناير 2019 12:45
شاهد/ بعين الجزيرة: الاحتلال يفتتح شارعا في محيط القدس
تناولت فقرة بعين الجزيرة على شاشة الجزيرة مباشر قضايا إخبارية وإنسانية رصدتها كاميرات الجزيرة حول العالم وفيما يلي أبرز تلك الموضوعات
مطار رامون / شمال إيلات
- إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا شمال مدينة إيلات على البحر الأحمر
- مراقبون يعزون إقامة المطار في إيلات لابتعادها عن مرمى صواريخ غزة التي تطال مطار تل أبيب
- الأردن اعترض على إقامة المطار بسبب تأثيره السلبي على مطار العقبة والسياحة في المدينة
قطاع غزة
- مطار ياسر عرفات كان يجسد رمزا لآمال الفلسطينيين في الاستقلال بعد اتفاق أوسلو
- المطار تحول إلى أطلال جراء تعرضه للقصف الإسرائيلي مرات عدة منذ عام 2001
- الهياكل الخرسانية هي ما تبقى من قاعات الوصول والمغادرة لمطار ياسر عرفات الذي افتتح 1998
القدس المحتلة
- إدانة واسعة لافتتاح الاحتلال شارعا في محيط القدس يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين
- الخارجية الفلسطينية تقول إن الشارع شاهد على تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين
كوكس بازار - بنغلاديش
- المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار تزور بنغلاديش لتفقد مخيمات الروهينغيا
- لاجئو الروهينغيا يعيشون أوضاعا صعبة بعد فرارهم من ميانمار وتحذيرات من انتشار الأمراض
- مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا فروا منذ أغسطس 2017 هربا من قمع ومجازر جيش ميانمار
- 450 هندوسيا في مخيمات بنغلاديش يعبرون عن استيائهم بسبب توقف خطط إعادتهم إلى ميانمار
نيودلهي – الهند
- مرور نحو 100 يوم على إطلاق الهند أكبر برنامج تأمين صحي في العالم
- الحكومة الهندية: برنامج"مودي كير" يغطي نحو 500 مليون فقير في البلاد
- الحكومة الهندية تقول إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يشعر الفقراء بمميزات "مودي كير"
- إنفاق الحكومة الهندية على الرعاية الصحية العامة يصنف من بين الأسوأ في العالم
- "أوكسفام" تقول إن العديد من الفقراء غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية المجانية
تايوان
- العديد من سكان تايوان يلجأون إلى أدوية الطب التقليدي بدلا من زيارة الطبيب
- مخاوف من اندثار متاجر الطب الصيني التقليدي بعد إغلاق المئات منها
- الحكومة لم تصدر أي تراخيص جديدة لمحلات الطب التقليدي منذ 20 عاما
بعين الجزيرة.. فقرة تضم صورا حصرية ولقاءات التقطتها كاميرات قنوات الجزيرة حول العالم
المصدر
الجزيرة مباشر
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