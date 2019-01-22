بعين الجزيرة
الثلاثاء 22 يناير 2019 12:45

شاهد/ بعين الجزيرة: الاحتلال يفتتح شارعا في محيط القدس

تناولت فقرة بعين الجزيرة على شاشة الجزيرة مباشر قضايا إخبارية وإنسانية رصدتها كاميرات الجزيرة حول العالم وفيما يلي أبرز تلك الموضوعات
مطار رامون / شمال إيلات
  • إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا شمال مدينة إيلات على البحر الأحمر 
  • مراقبون يعزون إقامة المطار في إيلات لابتعادها عن مرمى صواريخ غزة التي تطال مطار تل أبيب
  • الأردن اعترض على إقامة المطار بسبب تأثيره السلبي على مطار العقبة والسياحة في المدينة
قطاع غزة
  • مطار ياسر عرفات كان يجسد رمزا لآمال الفلسطينيين في الاستقلال بعد اتفاق أوسلو
  • المطار تحول إلى أطلال جراء تعرضه للقصف الإسرائيلي مرات عدة منذ عام 2001
  • الهياكل الخرسانية هي ما تبقى من قاعات الوصول والمغادرة لمطار ياسر عرفات الذي افتتح 1998
القدس المحتلة
  • إدانة واسعة لافتتاح الاحتلال شارعا في محيط القدس يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين
  • الخارجية الفلسطينية تقول إن الشارع شاهد على تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين

 

كوكس بازار - بنغلاديش
  • المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار تزور بنغلاديش لتفقد مخيمات الروهينغيا  
  • لاجئو الروهينغيا يعيشون أوضاعا صعبة بعد فرارهم من ميانمار وتحذيرات من انتشار الأمراض 
  • مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا فروا منذ أغسطس 2017 هربا من قمع ومجازر جيش ميانمار
  • 450 هندوسيا في مخيمات بنغلاديش يعبرون عن استيائهم بسبب توقف خطط إعادتهم إلى ميانمار
نيودلهي – الهند
  • مرور نحو 100 يوم على إطلاق الهند أكبر برنامج تأمين صحي في العالم
  • الحكومة الهندية: برنامج"مودي كير" يغطي نحو 500 مليون فقير في البلاد
  • الحكومة الهندية تقول إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يشعر الفقراء بمميزات "مودي كير"
  • إنفاق الحكومة الهندية على الرعاية الصحية العامة يصنف من بين الأسوأ في العالم 
  • "أوكسفام" تقول إن العديد من الفقراء غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية المجانية
تايوان 

 

  • العديد من سكان تايوان يلجأون إلى أدوية الطب التقليدي بدلا من زيارة الطبيب 
  • مخاوف من اندثار متاجر الطب الصيني التقليدي بعد إغلاق المئات منها
  • الحكومة لم تصدر أي تراخيص جديدة لمحلات الطب التقليدي منذ 20 عاما

 

بعين الجزيرة.. فقرة تضم صورا حصرية ولقاءات التقطتها كاميرات قنوات الجزيرة حول العالم

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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